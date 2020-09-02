Пэрис Хилтон рассказала о жутких отношениях с экс-бойфрендами: «Я терпела то, что не должна»

Премьера документального фильма о жизни Пэрис Хилтон This Is Paris состоится на YouTube 14 сентября, однако подробности откровенного интервью звезды начали появляться в сети еще неделю назад. Так, 39-летняя Хилтон раскрыла поклонникам тайну, которую хранила больше двух десятилетий. Знаменитость рассказала о насилии, которому систематически подвергалась во время обучения в школе-интернате в штате Юта. Сегодня же на страницах издания People появилось интервью с Пэрис, в котором звезда призналась, что из-за пережитого в подростковом возрасте насилия она долгое время позволяла своим бойфрендам проявлять к ней жестокость, оправдывая это любовью.

У меня было много токсичных отношений. Со мной грубо обращались: били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была. Я так привыкла к унизительному отношению к себе во время пребывания в школе-интернате, что думала, что подобная жестокость — это нормально. Все отношения с пятью бойфрендами, которые надо мной издевались, всегда начинались одинаково: сначала они все казались хорошими парнями, а потом раскрывали свою истинную сущность. Они ревновали меня и пытались во всем контролировать. В какой-то момент они проявляли физическую силу и начинали уничтожать меня эмоционально,

— призналась Хилтон.

Пэрис Хилтон

Пэрис также рассказала, что долгое время не могла выйти из этих абьюзивных отношений, потому что просто не знала, что такое любовь и как она должна проявляться. Звезда реалити-шоу оправдывала жестокость бывших возлюбленных тем, что они были очень сильно в нее влюблены, однако оглядываясь назад, она не может поверить, что когда-то позволяла кому-то так плохо с собой обращаться.

В беседе с журналистами Пэрис Хилтон вспомнила и скандальное секс-видео со своим участием, которое в начале нулевых распространил в сети ее бывший бойфренд Рик Саломон. Звезда убеждена, что если бы не ее травма детства, она бы никогда не связала свою жизнь с таким человеком:

Я встретила самого худшего человека, которого только могла, и если бы не мой тяжелый опыт в Provo Canyon School, я бы никогда не позволила ему войти в мою жизнь. Эта школа-интернат сильно повлияла на мои дальнейшие отношения с мужчинами.









Пэрис Хилтон отметила, что со временем смогла избавиться от травмы детства и сейчас абсолютно счастлива в отношениях с 39-летним бизнесменом Картером Реумом. Звезда призналась, что каждый день чувствует себя с ним в полной безопасности, и выразила убеждение, что раньше сама была не готова к по-настоящему добрым и искренним отношениям.