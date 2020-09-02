Опубликованы новые кадры из фильма «Дюна» Дени Вильнева

Вслед за первым взглядом на Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса, в сети появились еще несколько кадров из предстоящего фильма Дени Вильнева «Дюна», основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта.

Снимки опубликовало издание Empire. На снимках можно увидеть персонажей в исполнении Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендаи (Чани), Оскара Айзека (герцог Лето Атрейдес), Джоша Бролина (Гурни Халлек) и Джейсона Момоа (Дункан Айдахо).

«Сцены в Вади-Рам вызывают трепет. На съемках не было зеленого экрана или чего-то подобного — это одна из удивительных вещей в фильме и книге. У нас были скетчи сцен. В предыдущих моих фильмах они бы только мешали, а тут я бы просто не смог представить себе сцену, где меня преследует песчаный червь», — рассказал Тимоти Шаламе о съемках в пустыне Вади-Рам.

Премьера «Дюны» запланирована на 17 декабря 2020 года. Первый тизер Warner Bros. выпустит 9 сентября.

«Дюна» — первый роман Фрэнка Герберта из саги «Хроники Дюны» о песчаной планете Арракис, на которой властвуют песчаные черви, а население затаилось в пещерах. Главный ресурс планеты — вещество, которое называют пряность. За власть на Арракисе, также известном как Дюна, сражаются дома Атрейдесов и Харконненов.

Роман был опубликован в 1965 году и завоевал две главные научно-фантастические премии — «Хьюго» и «Небьюла». В 2003 году «Дюна» разошлась тиражом в 20 млн экземпляров и была названа главным фантастическим бестселлером мира.

В 1984 году вышла экранизация романа от режиссера Дэвида Линча. Главную роль в фильме сыграл Кайл МакЛаклан.

Как сообщалось ранее, Netflix показал первые кадры фильма «Дьявол навсегда» с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом.