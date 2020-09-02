Названы продукты, восполняющие дефицит тестостерона у мужчин

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нужно есть мужчинам для повышения потенции.

По словам специалиста, восполнить дефицит тестостерона в мужском организме помогут куриная грудка, нежирные творог и говядина, а также яичный белок. В интервью «Вечерней Москве» врач призвала мужчин также не отказываться от телятины, которая помимо белка содержит витамин В12.

Кроме того диетолог рекомендует для укрепления мужского здоровья употреблять такие морепродукты, как крабы и устрицы.

При этом Соломатина призвала мужчин избегать чрезмерного потребления сои или пива, понижающих уровень тестостерона. Аналогичное действие имеют и молочные продукты, сладости, выпечка, газировки и лимонады. В целом, врач советует мужчинам для общего здоровья правильно питаться, избегать стресса и заниматься спортом.