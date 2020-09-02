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Назван самый популярный смартфон в мире

Базовый флагман Apple оказался самым востребованным смартфоном в мире по данным за первую половину 2020 года. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на исследование агентства Omdia.

Представленный осенью 2019 года iPhone 11 был назван самым популярным девайсом на рынке. Аппарат разошелся тиражом 37,7 миллиона единиц. Телефон Apple закрепил лидерство с большим отрывом, на второй позиции оказался Samsung Galaxy A51, который был продан в количестве 11,4 миллиона штук. Замыкает тройку Xiaomi Redmi Note 8, китайская компания реализовала 11 миллионов экземпляров бюджетного устройства.

Журналисты отметили, что продукция Apple заняла пять из десяти позиций рейтинга — кроме iPhone 11, в список попали обновленный iPhone SE, XR, 11 Pro Max и 11 Pro. Специалисты подчеркнули, что ни один флагманский смартфон Android-производителей не оказался в первой десятке.

По данным за первую половину 2019 года, самым популярным смартфоном также оказался девайс Apple. Доступный iPhone XR был продан в количестве 26,9 миллиона штук, ниже расположились Samsung Galaxy A10 и A50.

2 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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