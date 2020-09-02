Назван самый популярный смартфон в мире

Представленный осенью 2019 года iPhone 11 был назван самым популярным девайсом на рынке. Аппарат разошелся тиражом 37,7 миллиона единиц. Телефон Apple закрепил лидерство с большим отрывом, на второй позиции оказался Samsung Galaxy A51, который был продан в количестве 11,4 миллиона штук. Замыкает тройку Xiaomi Redmi Note 8, китайская компания реализовала 11 миллионов экземпляров бюджетного устройства.

Журналисты отметили, что продукция Apple заняла пять из десяти позиций рейтинга — кроме iPhone 11, в список попали обновленный iPhone SE, XR, 11 Pro Max и 11 Pro. Специалисты подчеркнули, что ни один флагманский смартфон Android-производителей не оказался в первой десятке.

По данным за первую половину 2019 года, самым популярным смартфоном также оказался девайс Apple. Доступный iPhone XR был продан в количестве 26,9 миллиона штук, ниже расположились Samsung Galaxy A10 и A50.