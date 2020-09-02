Любители сосисок и газировки стареют быстрее Мужчина устроил полеты на аэропортом Лос-Анджелеса на ранце » Навальный расследовал утечку COVID19 в Новосибирске Москва совершила самое страшное преступление против человечества — создание и распространение коронавируса по планете. Поэтому в Кремле панически боятся разоблачения. Если это произойдет, то реакция мира может ускорено похоронить режим Путина.

Навальный проводил секретное расследование по утечке COVID19 в Новосибирске в центре «Вектор» Экс-разведчик КГБ Швец: Накануне отравления Навальный посетил Новосибирск, где находится центр «Вектор». Именно там гэбня вела работы над COVID-19. Секретное расследование Алексея Навального в Новосибирске, где действует вирусологический центр «Вектор», представляет для Кремля серьезную опасность. Об этом в комментарии заявил бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец. «В случае с Навальным мы, несомненно, имеем дело с отравлением. Присутствие в настоящее время рядом с ним представителей ФСБ наводит на нехорошие подозрения. Это объясняет боязнь лечащих врачей сказать что-либо лишнее о состоянии пациента, отказ пустить к нему жену под смехотворным предлогом, что, кроме паспорта, для этого необходимо показать еще и свидетельство о браке, а также отказ пропустить к нему лечащего врача», – отметил Швец. По его мнению, причиной атаки на Навального могло стать его расследование о вирусологическом центре «Вектор».

«У этого отравления, как представляется, есть два вектора. Первый: по словам секретаря Навального, накануне он посетил Новосибирск для проведения секретного расследования, и там за ним было замечено наружное наблюдение. Напомню, что в Новосибирской области расположен теперь уже известный центр «Вектор», из которого 16 сентября прошлого года произошел выброс. Вскоре в области началась «нетипичная» пневмония с закрытием дошкольных учреждений, о чем было рассказано по телевидению», – акцентировал собеседник. Он напомнил, что в середине октября в китайском городе Ухань состоялись международные военные игры с участием команды с РФ, а 18 ноября в Ухани был зафиксирован первый случай заражения COVID-19. «С началом пандемии на РФ оказалось, что единственным центром, где могут сделать соответствующий тест, является «Вектор». Есть серьезные основания полагать, что распространение коронавируса началось с РФ, а затем, при помощи спецоперации, его занесли в Китай. Заявления, что РФ стала первой в создании вакцины лишь усиливает подозрения, что работы над COVID-19 и антидотом велись в «Векторе» одновременно и давно. Понятно, что расследование по этому делу представляет для Кремля серьезную опасность. Раньше они убивали людей и за меньшие «шалости», – подчеркнул Швец. «Второй вектор: отравление Навального следует рассматривать в рамках спецоперации по транзиту власти от Путина к его преемникам, которую проводит ФСБ под контролем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Эта операция имеет два театра действий – внешний и внутренний. На внешнем направлении Америке и НАТО делают «козу», пугая возможностью большой войны, на которую якобы готов Путин, внезапно превратившийся из клептократа, коим он на самом деле является, в мифического «мессию». При этом наивно забывают, что подобные запугивания в свое время привели к развалу СССР. На внутреннем фронте необходимо нейтрализовать возможные массовые акции протеста. При этом пар недовольства можно выпускать постепенно, малыми дозами, а можно и одномоментно, под большим напором», – считает Швец. По его словам, при полном отсутствии харизматичных лидеров оппозиции просматривается три варианта спецоперации. «Первый: операция «Иван Сусанин». Народ зазывают на улицы, где без реальных лидеров люди потопчутся пару-тройку дней и, глубоко разочарованные, разбредутся по домам. Там они и просидят на диванах следующие 10 лет. Правда, здесь есть вариант, когда при отсутствии реальных лидеров протестантам предложат фейковых, из числа агентуры ФСБ. Над этим уже работает канал активных мероприятий ФСБ под названием «Профессор Соловей». Следите за полетом этой птицы! Второй вариант – «Поп Гапон 2:0» с реинкарнацией кровавого воскресенья и последующими репрессиями со стороны власти. Вариант третий – «Евно Азеф 2:0». Здесь осуществляется несколько жутких террористических актов, после которых общественная активность на России надолго замораживается. Не хочу быть Кассандрой, но, похоже, на РФ наступают мрачные времена», – резюмировал Швец. Немцы уверены, что против Навального был совершен химический теракт Навальный был отравлен токсином из группы ингибиторов холинэстеразы, заявили медики из берлинской клиники «Шарите». К классу подобных веществ относятся химическое оружие (т.н. «военные яды»), действие которых может иметь долгосрочные последствия для человека, сообщает Би-би-си со ссылкой на экспертов. Среди таких боевых отравляющих веществ, например, «Новичок», которым в Британии были отравлены беглый агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже потребовала найти виновных, как будто Меркель не знает, что кроме Путина других виновных нет и быть не может в принципе. Первые результаты обследования Навального, который с 20 августа находится в коме, берлинская клиника «Шарите» озвучила 24 августа — через два дня после того, как его переправили в Германию. В опубликованном на ее сайте заявлении говорится, что Навальный был отравлен. Врачи в Омске, где Навальный находился первые двое суток после того, как потерял сознание на борту летевшего в Москву самолета, от этого диагноза под страхом репрессий отказались, а кремлевская ОПГ отказалась возбуждать уголовное дело по соответствующей статье. «Отдельно хочу еще раз это проговорить: то, что у Алексея «токсическое отравление», сказали мне врачи скорой, — прокомментировала в «Твиттере» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. — Это было не мое предположение. То есть, первый же медик, который увидел Алексея, сделал такой вывод. Все последующие дни главврач омской больницы просто морочил всем голову». Немецкие врачи сообщили, что результаты клинических исследований (их подтвердили несколько независимых лабораторий) указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (ИХЭ). Конкретное вещество врачи пока не определили. Уже после публикации заявления «Шарите» главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев поспешил заявить, что ИХЭ в ходе обследования Навального выявлены не были. Навальный остается в искусственной коме, его лечат препаратом атропин. Острой угрозы жизни казенного оппозиционера сейчас нет, но долгосрочные последствия отравления, особенно в области нервной системы, не исключены, добавили в «Шарите». Т.е. немецкие врачи не исключают, что Навальный может остаться инвалидом, возможно с сильными нервными и психическими отклонениями. Укажем в этой связи, что по мнению комментаторов Кавказ-Центр Навальный, скорее всего, стал жертвой драчки за власть между конкурирующими кланами Кремля («башнями»), которые сцепились между собой над телом дряхлеющего Путина. Ранее кремлевский инсайдер Валерий Соловей выступил с утверждением, что Путин определил в свои преемники главаря военной банды «МО России» Шойгу (он же Ривлин). А конкурирующая группировка якобы сделал ставку на Мишустина, т.к. другого «либерала» под рукой нет. Навального, судя по всему, крышевала «либеральная» группировка правящей банды Путина. А «силовики» решили убрать Навального в преддверие возможных массовых протестов на РФ.

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