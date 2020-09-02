Мужчина устроил полеты на аэропортом Лос-Анджелеса на ранце

Над аэропортом Лос-Анджелеса двое пилотов самолетов разных авиакомпаний заметили неизвестного с реактивным ранцем, пролетавшего рядом с авиалайнерами.

В частности, пилот компании American Airlines во время захода на посадку сообщил диспетчеру, что мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем. Как передает телеканал Fox 11, пилот оценил расстояние между самолетом и мужчиной в 300 ярдов (274 м).

Также о замеченном «парне с ранцем» сообщил другой пилот, предположительно, компании SkyWest.

Представитель ФБР подтвердил, что бюро осведомлено об этих сообщениях и выясняет обстоятельства инцидентов.