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Мужчина устроил полеты на аэропортом Лос-Анджелеса на ранце

Над аэропортом Лос-Анджелеса двое пилотов самолетов разных авиакомпаний заметили неизвестного с реактивным ранцем, пролетавшего рядом с авиалайнерами.

В частности, пилот компании American Airlines во время захода на посадку сообщил диспетчеру, что мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем. Как передает телеканал Fox 11, пилот оценил расстояние между самолетом и мужчиной в 300 ярдов (274 м).

Также о замеченном «парне с ранцем» сообщил другой пилот, предположительно, компании SkyWest.

Представитель ФБР подтвердил, что бюро осведомлено об этих сообщениях и выясняет обстоятельства инцидентов.

2 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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