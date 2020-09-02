Мировой экономике предрекли долгое восстановление

По его прогнозам, восстановление, скорее всего, окажется неравномерным и в разной степени затронет различные сектора и отрасли, сообщает Lenta.ru.
Сьюинг считает, что наблюдаемый в настоящее время рост деловой активности едва ли продлится долго.
Напомним, еще в конце июня Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в сторону резкого ухудшения свой прогноз по мировой экономике на текущий год и теперь ожидает спада на 4,9% вместо 3%, предполагавшихся в апреле. Как указывал МВФ, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем прогнозировалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем ожидалось ранее.
При этом эксперты МВФ предупредили, что восстановление мировой экономики в 2021 году, скорее всего, пойдет более низкими темпами, чем оценивалось в апреле, — рост на 5,4% вместо 5,8%.
Добавим, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-2019), была официально зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. К настоящему времени случаи заражения зафиксированы почти в 200 странах и районах мира. В целом, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 25,7 млн человек, скончались более 857 тыс. человек. Пандемия оказывает пагубное воздействие на мировую экономику. Под мощный удар попали многие отрасли, в том числе авиатранспорт, туризм, гостиничный бизнес, автопром, строительство, ритейл, сфера развлечений.
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