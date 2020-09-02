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Михаил Шуфутинский раскрыл планы на 3 сентября

Шуфутинский раскрыл планы на 3 сентября
Лауреат премии «Шансон года» намерен порадовать многочисленных поклонников исполнением своего главного хита «3 сентября». Он сообщил подписчикам в Instagram-аккаунте, что споет композицию в дату, которой посвящен трек.

«Я очень рад, что завтра я буду свободен, не буду нигде выступать. Буду у друзей в гостях, у одного из них день рождения», — отметил Шуфутинский.

Эстрадный певец пообещал исполнить композицию в 18 часов по московскому времени 3 сентября. Получившая большую популярность песня впервые прозвучала из уст Шуфутинского в 1993 году. Музыку для нее написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев.
В 1994 году хит «3 сентября» был включен в сольный альбом Михаила Шуфутинского под названием «Гуляй, душа». Впоследствии дата стала знаковой и для самого артиста. Его внук появился на свет 3 сентября 1995 года.
2 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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