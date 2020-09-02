Медики назвали один из самых полезных продуктов на планете

Одним из самых полезных продуктов на планете являются яйца. Так считают диетологи из академического центра медицинских наук в Далласе, которых цитирует Cursorinfo.

Несмотря на то, что даже одно яйцо содержит 372 миллиграмма холестерина, этот продукт является источником животного белка, холина, железа, цинка и других важных микроэлементов. Яйца улучшают работу и здоровье мозга, помогают регулировать аппетит, защищают от врожденных дефектов во время беременности благодаря холину и фолиевой кислоте, а также витамину B12.

Кроме того, яйца улучшают зрение, помогают укреплять кости благодаря витамину D, указывают ученые.