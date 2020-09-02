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Любители сосисок и газировки стареют быстрее

Преждевременное клеточное старение может вызвать частое употребление нездоровой пищи в виде ультраобработанных продуктов питания. Об этом предупреждают ученые Университета Наварры в Испании, материал опубликован в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Медики проанализировали данные о ДНК и состоянии здоровья 886 человек в возрасте от 51 до 91 года, в том числе образцы слюны — из них были выделены ДНК для определения длины теломер (концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждения в процессе репликации, именно их укорочение часто называют маркером клеточного старения). С помощью пищевых опросников была также определена частота употребления этими людьми ультраобработанной еды вроде сладких газированных напитков, сосисок и других мясных изделий и продукты, содержащих большое количество вкусовых добавок, консервантов, жиров и сахаров.

Оказалось, что те люди, которые чаще всех употребляли такую пищу (три порции в день), почти вдвое чаще оказывались среди 20% испытуемых с маркерами клеточного старения. Для групп со средненизким и средневысоким потреблением риск повышался на 29 и 40%.

2 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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