Любители сосисок и газировки стареют быстрее

Медики проанализировали данные о ДНК и состоянии здоровья 886 человек в возрасте от 51 до 91 года, в том числе образцы слюны — из них были выделены ДНК для определения длины теломер (концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждения в процессе репликации, именно их укорочение часто называют маркером клеточного старения). С помощью пищевых опросников была также определена частота употребления этими людьми ультраобработанной еды вроде сладких газированных напитков, сосисок и других мясных изделий и продукты, содержащих большое количество вкусовых добавок, консервантов, жиров и сахаров.

Оказалось, что те люди, которые чаще всех употребляли такую пищу (три порции в день), почти вдвое чаще оказывались среди 20% испытуемых с маркерами клеточного старения. Для групп со средненизким и средневысоким потреблением риск повышался на 29 и 40%.