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Ким Кардашьян надела получила обвинение в живодерстве

Ким Кардашьян

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на публике в кожаном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии и фотографии появились на Daily Mail.

Папарацци сфотографировали знаменитость в Малибу, когда она выходила из автомобиля марки Rolls Royce и направлялась в дом подруги. Ее запечатлели в кожаных брюках коричневого цвета, оранжевой замшевой рубашке и сапогах со змеиным принтом. Волосы Кардашьян были заплетены в длинную косу.

Читатели издания обругали телезвезду и обвинили ее в живодерстве из-за того, что она вышла в свет в наряде из натурального материала. «Целое стадо коров было убито ради этих брюк», «Ей почти 40, а одевается она так, будто ей 18 лет», «Выглядит как уродский ковбой», «В Малибу ведь жара, представьте, как она будет вонять, когда снимет эти дурацкие брюки», «Как всегда выглядит огромной и уродливой», — высказались пользователи.

2 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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