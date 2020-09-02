Генштаб России анонсировал военные учения в Белоруссии

Российские военные в ближайшие недели отправятся в Белоруссию для международных учений «Славянское братство-2020».Подготовку маневров в среду обсудили по телефону начальники Генеральных штабов Валерий Герасимов и Александр Вольфович, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Помимо российских и белорусских военных, в маневрах примут участие представители Сербии. Учения состоятся в конце сентября, на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Белоруссии, которая базируется в Бресте, напоминает «БелПАН».

В прошлом году учения «Славянское братство» продолжались две недели и проходили на территории Сербии. В них участвовали более 600 белорусских, российских и сербских военнослужащих, задействовалось свыше 50 единиц военной техники и пять самолетов военно-транспортной авиации.

До конца года у Москвы и Минска запланированы еще и стратегические командно-штабные учения «Кавказ — 2020» — их также обсуждали Герасимов и Вольфович.

Переговоры на уровне начальников генштабов состоялись одновременно с визитом в Москву главы белорусского МИД Владимира Макея. По итогам встречи с коллегой министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал дать «твердый ответ тем, кто пытается оторвать Белоруссию от России».

«Республика Беларусь, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации, и эта дестабилизация, эти усилия происходят не без самого энергичного вмешательства извне. Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств, которые одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции», — сказал Лавров.

Вслед за Макеем 4 сентября в Москву прилетит министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин. Он примет участие в совместном заседании министров обороны государств СНГ и ОДКБ, где выступит с докладом «О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях».

Визит Хренина «позволит подтвердить приверженность республики взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов», цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны Белоруссии.