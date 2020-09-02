Facebook и Twitter удалили группу страниц, связанных с Россией

Соцсети Facebook и Twitter удалили некоторое количество аккаунтов и страниц, предположительно связанных с российскими структурами. Об этом сообщили пресс-службы обеих социальных сетей.

В Facebook сообщили об удалении двух страниц и 13 учетных записей, предположительно связанных с российским Агентством интернет-исследований. По информации компании, действия, которые совершались при помощи этих страниц, были направлены на Великобританию, США, Алжир и Египет, а также другие англоязычные страны и страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В Facebook уточнили, что при расследовании основывались на информации, полученной от ФБР. По данным администрации соцсети, при помощи этих аккаунтов аудитории, в частности, «пытались внушать крайне левые взгляды», а также критиковали основных кандидатов в президенты США — демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа.

Twitter, в свою очередь, заявил о блокировке пяти учетных записей «за манипуляции на платформе» и добавил, что эти аккаунты «достоверно соотносятся с российскими государственными субъектами».

При этом, по данным пресс-службы, записи на этих страницах «имели характер спама», у большинства из них не было или было незначительное количество лайков или ретвитов, и в целом аккаунты «мало повлияли на Twitter, были обнаружены и быстро удалены».