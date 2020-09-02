Экспорт российской нефти обвалился еще на 20%

Смягчение квот ОПЕК+ в августе, позволившее России увеличить добычу нефти, принесло лишь слабое утешение российским нефтяникам, которые продолжают фиксировать двузначное падение экспорта относительно прошлого года.В прошедшем месяце Россия получила возможность качать на 400 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июле, и этим правом воспользовались все крупнейшие нефтяные компании, следует из статистики ЦДУ ТЭК, которую приводит в среду «Интерфакс».

«Роснефть» увеличила добычу на 7,6%, до 15,3 млн тонн; ЛУКОЙЛ — на 4,5%, до 5,9 млн тонн; «Сургутнефтегаз» — на 5,9%, до 4,4 млн тонн; «Газпром нефть» и «Татнефть» — на 6,8% и 6,6%, до 3,4 и 2,1 млн тонн соответственно.

Год к году, впрочем, нефтяники по-прежнему существенно недобирают объемы: «Роснефть» — 9,5%, ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» — по 14,8%, тогда как «Башнефть» и «Славнефть» — теряют больше половины добычи (52,7% и 51,3% соответственно).

Еще плачевнее обстоят дела с экспортом нефти, который хотя и вырос в августе относительно июля, по-прежнему проседает на двузначные величины, если сравнивать с докризисными показателями.

Головной болью для нефтяников остается ключевое, европейское направление. Поставки через порт Усть-Луги в августе составили 1,098 млн тонн. Это почти почти вдвое больше, чем в июле (0,6 млн), но на 43% ниже уровней апреля.

Экспорт через Приморск падает вдвое, если сравнивать с началом года: 2,003 млн тонн в августе против 3,993 млн — в апреле.

Поставки на юг Европы, которые отправляются танкерами через Новороссийск, схлопнулись почти в 4 раза: в в апреле это было 1,688 млн тонн, а в августе — 0,452 млн. Показатели июля были еще хуже — 0,382 млн тонн, но в мае и июне — на пике ограничений ОПЕК+ — экспорт был все же выше: 0,486 и 0,502 млн тонн соответственно.

Впервые с начала нефтяного кризиса просадка экспорта началась и на китайском направлении. КНР была единственной страной, которая продолжала закупать российскую нефть в прежних объемах: в мае относительно апреля поставки даже выросли — 3,006 до 3,201 млн тонн.

Однако уже в июне началось снижение (до 2,732 млн тонн), которое ускорилось в августе — 2,511 млн тонн.

Накопленным итогом Россия за 8 месяцев 2020 года Россия продала через порты 64,817 млн тонн нефти — на 20,9% меньше, чем за тот же период год назад.

Выручка от нефтяного экспорта — ключевой источник твердой валюты для экономики — просела на 36%: по данным ЦБ, за первую половину года нефтяники получили от покупателей 38,4 млрд долларов против 59,7 млрд год назад.

Во втором квартале спад нефтяных доходов экономики оказался почти 3-кратным: 12,8 млрд долларов против 30 млрд.