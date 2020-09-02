Эд Ширан впервые стал папой

Певец признался, что его голова идет кругом от любви к своей малышей.

Не так давно фанаты артиста радовались, что он ждет пополнения. А теперь медиа гудят — Эд впервые стал отцом. Маленькое, а точнее огромное счастье подарила ему любимая жена Черри Сиборн. Она родила малютку по имени Лайра.

Новость раздобыли не папарацци — Ширан сообщил о событии на своей странице в Instagram. Опубликовал нежное фото, на котором видно крошечные носочки для новорожденной, и написал:

Всем привет! Имею короткую новость, которой хочу поделиться с вами. На прошлой неделе Черри родила нашу волшебную и здоровую дочь Лайру Антарктику Сиборн Ширан. Мы полностью влюбленные в нее. И мама, и дочка чувствуют себя прекрасно и мы на девятом небе от счастья.

Что ж, с такими любящими родителями дочь точно будет расти в нежной, теплой атмосфере.