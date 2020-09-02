Джаред Лето показал себя в детстве и запустил новый флешмоб

Певец предлагает постить школьные снимки в честь Дня знаний.

Музыкант и актер Джаред Лето, который сыграет знаменитого художника украинского происхождения Энди Уорхола, показал, как выглядел в школьные годы. Лидер группы Thirty seconds to Mars опубликовал свое детское фото и поддержал школьников перед 1 сентября.

На странице Джареда в Instagram появился снимок, на котором Лето запечатлен в начальной школе. В кадре будущая звезда с довольно длинными волосами и лучезарной улыбкой.

«Успехов всем, кто возвращается в школу. Я помню это так, будто это было вчера… «, – подписал фотографию артист.

Лето также попросил своих фолловеров поделиться с ним школьными фото под хештегом «#backtoschoolchallenge» (англ. – назад в школу челлендж).

Подписчики же отметили, что музыкант выглядел очень милым ребенком, а кто-то написал, что артист совершенно не изменился с годами. «Какой милый!», «Красивый, как всегда», «Прелестный», «Господи, сейчас такой же» – пишут в комментариях пользователи сети.