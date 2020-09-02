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Диетолог рассказала о пользе шаурмы

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова считает, что нечастое употребление шаурмы не навредит организму.

По ее словам, в продукте соблюден баланс белков, жиров и углеводов. Врач также отметила, что шаурма  может заменить полноценный прием пищи. Специалист допускает нечастое употребление шаурмы: «Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит».

При этом Дианова предупредила, что уличная шаурма опасна из-за условий ее приготовления. Часто  при приготовлении фастфуда нарушаются санитарные нормы. В связи с этим диетолог советует готовить шаурму дома.

Медик назвала наиболее вредными ингредиентами в шаурме соусы и маринованные огурцы с перцем, сообщает «Ридус».

2 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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