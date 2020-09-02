Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Ромео с 18-летием: «Ты наконец-то стал мужчиной!»

Сегодня в большой семье 45-летнего Дэвида Бекхэма и 46-летней Виктории отмечается большой праздник: среднему сыну звездной пары Ромео, который пошел по стопам отца и всерьез увлекся футболом, исполняется 18 лет. В честь совершеннолетия молодого человека любящие родители посвятили ему трогательные посты в инстаграме. Первым был Дэвид, который опубликовал видеоролик, смонтированный из снимков Ромео, сделанных в разные годы, и сопроводил его поздравлением.

С 18-летием этого маленького (хотя уже не такого уж маленького) человека! Ты вырос в потрясающую личность и, как ты сам про себя говоришь, наконец-то стал настоящим мужчиной! Мы желаем тебе никогда не сдаваться и не отказываться от своих целей! Здесь собраны снимки с момента, когда я первый раз взял тебя на руки, до сегодняшних дней, когда я вынужден признать, что мой сын стал выше меня! С днем рождения, приятель!

— написал Дэвид.

Слайдшоу включало в себя не только фотографию, сделанную в день рождения Ромео, но и забавный видеоролик, на котором звездный отец учит именинника бриться. Виктория Бекхэм также уже успела поздравить сына с 18-летием. Она тоже опубликовала короткий видеоролик с фотографиями Ромео, а также его сегодняшний снимок с братьями Бруклином и Крузом и младшей сестрой Харпер, сделанный во время домашней праздничной вечеринки.

С 18-летием, Ромео! Мы очень гордимся тем, каким человеком ты стал! Ты одинаково прекрасен внешне и внутренне, и мы тебя очень любим! Милейшая, добрейшая душа, наше все! Посылаю тебе множество поцелуев от всех нас, — публично поздравила среднего сына Виктория.

Харпер, Круз, Ромео и Бруклин Бекхэм

Не забыли оставить несколько приятных слов для Ромео в своих инстаграмах и его братья: старший Бруклин и младший Круз. Бруклин опубликовал несколько фото из семейного архива с братом, на которых они предстают совсем маленькими, признался ему в любви и пожелал отлично провести этот день. Круз также поделился «каруселью» из снимков с братом и сказал, что очень сильно его любит.

Ромео и Бруклин Бекхэм в детстве

Без публичных поздравлений Ромео оставила только младшая сестра Харпер, у которой еще пока нет собственного аккаунта в инстаграме. К слову, SPLETNIK.RU не сомневается, что девочка, которая тяготеет к творчеству и любит делать подарки своими руками на различные семейные торжества, приготовила для своего старшего брата много приятных сюрпризов.