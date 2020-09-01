Впервые с ЮКОСа в России зафиксирован дефолт крупной нефтяной компании

Впервые с краха ЮКОСа в 2004 году в России в состоянии дефолта оказалась одна из крупных нефтяных компаний.«Русснефть» миллиардера Михаила Гуцериева не осуществила платежи по долгу в размере 46 млн долларов, срок погашения которых наступил в первом и втором квартале, отмечает в релизе международное рейтинговое агентство Moody’s.

Компания, добывающая 7-8 миллионов тонн в год тонн в год, включенная правительством в перечень системообразующих нефтегазовых корпораций, находится в состоянии «ограниченного дефолта», констатирует Moody’s.

В отчете по МСФО за первое полугодие «Русснефть» сообщила, что ведет с банком-кредитором переговоры о реструктуризации долга, включая возможное изменение графика платежей.

К рейтингу компании, который находится на уровне Caa3 — в одной ступени от дефолтной категории, — Moody’s добавляет пометку PD (частичный дефолт).

«Рейтинг отражает высокую вероятность дефолта, включая возможную реструктуризацию долга «Русснефти» перед банками, который составлял 1,172 млрд долларов на 30 июня и на который приходилась большая часть финансового долга компании», — говорится в релизе.

У «Русснефти» — «устойчиво слабые» показатели ликвидности, а резкое падение цен на нефть усугубило ситуацию, отмечает Moody’s.

На начало года у «Русснефти» было 1,19 млрд долларов долга и лишь 3 млрд рублей ликвидных активов на балансе, писали аналитики агентства в июле. При средней цене нефти в 35 долларов за баррель компания, по оценке Moody’s, сгенерирует 10 млрд рублей операционного денежного потока, при том что 7,2 млрд рублей нужно на обслуживание долга, 19 млрд запланировано на капиталовложения и еще 60 млн — на выплату дивидендов по привилегированным акциям.

Крупнейшим кредитором «Русснефти» является банк ВТБ, которому компания должна перечислить по 91 млн долларов ежегодно в 2020-25 гг, а в 2026-м закрыть займ финальным платежом в размере 625 млн долларов.

По итогам первого полугодия «Русснефть» отчиталась о 40-процентном падении выручки и чистом убытке в 13,22 млрд рублей по МСФО.

Правительство помогло компании, предоставив отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых на общую сумму 8,17 млрд рублей. Это платежи за февраль, март, апрель и май 2020 года, которые «Русснефти» разрешено не гасить до конца первого полугодия 2021 года.

«В июле мы стали выходить на относительно стабильный режим работы, — цитирует ТАСС заявление «Русснефти». — Начиная с II полугодия 2020 года у компании сложился устойчивый, положительный денежный поток, который позволяет исполнить все текущие и накопленные обязательства (при цене на нефть в $43-45 за баррель)».

«Сегодня цена на нефть держится на отметке 43-44 доллара за баррель. Для текущей деятельности — это приемлемо, но для активного роста необходим возврат к уровню 60 долларов», — заявил 28 августа президент «Русснефти» Евгений Толочек.

«Потребители запаслись дешевым углеводородным сырьем. Пока их запасы не будут исчерпаны, больших перемен на рынке ожидать не приходится. Полагаю, к концу года мы увидим небольшой скачок по цене. Тогда с большим основанием можно будет сказать, что кризис нами полностью преодолен», — добавил он.