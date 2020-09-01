ВОЗ назвала шведскую стратегию образцом для дальнейшей борьбы с коронавирусом

Стратегия Швеции, заключавшаяся в мягких ограничениях для борьбы с пандемией коронавируса в расчете на возникновение коллективного иммунитета, может стать образцом в долгосрочной перспективе.

Такое мнение высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic, передает РБК.

Набарро назвал ключом к победе над вирусом «доверие между властями и населением», которого удалось достичь в Швеции. По его мнению, подход шведских властей, при котором населению давались рекомендации, но не вводилось строгих ограничений, является верным и правильно воспринимается населением. Эксперт предположил, что в будущем другим странам также следует положиться на сознательность граждан.

Спецпосланник ВОЗ также отметил, что жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по экономике.

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