Власти США разрешили компании Amazon доставлять посылки дронами

Компания Amazon, принадлежащая самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получила в США сертификат авиаперевозчика, который необходим для доставки товаров с помощью беспилотников, передает CNN.

Сертификат выдан американским Федеральным управлением гражданской авиации (FFA). В компании рассказали, что за период подготовки к его получению было проведено более 500 испытаний на безопасность и эффективность использования дронов.

Amazon планирует начать использовать полученный статус в ближайшее время, запустив тестирование беспилотной доставки. Время и зона испытаний пока не называются, однако компания утверждает, что располагает испытательными центрами по всему миру, а в рамках подготовительных тестов дроны уже налетали тысячи часов.