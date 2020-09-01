В НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства альянса

Российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство альянса при перехвате бомбардировщика В-52 ВВС США над Балтийским морем. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в понедельник в Брюсселе.«Поздно вечером в пятницу, 28 августа, бомбардировщик В-52 ВВС США был перехвачен российским истребителем Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Перехват произошел, когда бомбардировщик В-52 приближался к воздушному пространству Дании в районе острова Борнхольм. Российский Су-27, летевший из Калининграда, вслед за B-52 вошел в воздушное пространство Дании над островом, совершив значительное нарушение воздушного пространства страны НАТО» — заявили в организации.

Для противодействия нарушению были запущены датские самолеты быстрого реагирования, однако российские истребители повернули назад еще до перехвата. «Датские самолеты оставались в воздухе и патрулировали, чтобы защитить суверенитет датского воздушного пространства», — сообщили в НАТО, подчеркнув, что «пятничный инцидент — первый в этом роде за несколько лет» и «свидетельствует о новом уровне провокационного поведения России».