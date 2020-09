Ученые нашли диких предков удивительных поющих собак

Новогвинейские поющие собаки считались вымершими в дикой природе, однако команда исследователей обнаружила, что предковая популяция этих хищников все еще живет в горах на западе Новой Гвинеи. Открытие поможет увеличить генетическое разнообразие поющих собак из зоопарков, которые страдают от последствий близкородственного скрещивания. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новогвинейские поющие собаки — самые крупные хищники современной Новой Гвинеи. Внешне они напоминают уменьшенную версию австралийских динго, однако отличаются от них морфологией и поведением, в первую очередь — необычным голосом. Звуки, которые издают поющие собаки, описывают как смесь волчьего воя с пением китов.

Предки поющих собак прибыли на Новую Гвинею вместе с людьми несколько тысяч лет назад. Здесь они одичали и превратились в самых крупных хищников высокогорных районов острова. К сожалению, в наши дни поющие собаки стали очень редкими из-за разрушения среды обитания, а также конкуренции и гибридизации с домашними собаками. В неволе содержится 200-300 особей, а о судьбе дикой популяции почти ничего неизвестно. Некоторые специалисты даже полагают, что поющие собаки полностью вымерли в природе.

Между тем, на Новой Гвинее существует еще одна популяция диких собак, так называемые горные собаки. Они практически не изучены — в частности, неизвестны их родственные связи с поющим собаками. Лишь в 2016 году ученым удалось обнаружить стаю из пятнадцати горных собак на западе Новой Гвинее, а в 2018 году собрать образцы крови трех особей.

Команда специалистов во главе с Элейн Острандер (Elaine A. Ostrander) из Национального центра исследований человеческого генома выделила из этих образцов ядерную ДНК. Ее сравнили с геномами 16 поющих собак из зоопарков, 25 диких динго, 1346 собак, принадлежащих к 161 породе, а также девяти представителей других видов из семейства псовых.

Оказалось, что горные собаки относятся к той же эволюционной ветви, что и динго с новогвинейскими поющими собаками. Общими у них оказалось около 72 процентов генома. Для сравнения, собаки из новогвинейских деревень разделяют 87 процентов генома с современными породами. Иными словами, горные собаки — потомки первых собак, прибывших на Новую Гвинею. Специалисты надеются, что будущие экспедиции помогут установить размер и ареал их популяции.

Исследование также позволило установить происхождение поющих собак, обитающих в неволе. Судя по всему, эти животные являются потомками небольшого числа особей горных собак, которые из-за близкородственного скрещивания утратили значительную часть генетического разнообразия. Примесей динго или современных пород в их геноме обнаружено не было.

По мнению авторов, горных собак можно использовать, чтобы генетически обогатить популяцию поющих собак в неволе. Вклада всего нескольких особей будет достаточно, чтобы оказать на нее благотворный эффект и снизить эффект инбридинга.