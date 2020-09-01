Трамп выступил в защиту застрелившего двух демонстрантов подростка

Застреливший двоих демонстрантов в городе Кеноша американского штата Висконсин подросток Кайл Риттенхаус действовал в рамках самозащиты, он мог погибнуть. С таким утверждением в его защиту выступил президент США Дональд Трамп, сообщает USA Today.

«Мне кажется, он был в опасности. Возможно, он мог погибнуть. Но это выяснит расследование», — заявил американский лидер на публичном выступлении в преддверии своего визита в Висконсин. Он добавил, что Риттенхаус пытался убежать от преследовавших его участников протеста, которые собирались причинить ему вред, когда он споткнулся и упал.

Соперник Трампа на грядущих выборах, кандидат от Демократической партии Джо Байден осудил президента и заявил, что тот «раздувает пламя, вместо того, чтобы его гасить» и «давно лишился морального авторитета».

Произошедшее в Кеноше обсуждают ведущие американские СМИ. 26 августа было опубликовано видео, снятое очевидцем: толпа погромщиков преследует 17-летнего Кайла Риттенхауса, вооруженного полуавтоматической винтовкой и застрелившего мужчину, который пытался на него напасть. В какой-то момент Риттенхаус спотыкается и падает, после чего двое демонстрантов атакуют его. Он открывает огонь, убивает одного из них и ранит второго, вооруженного пистолетом.

На следующий день несовершеннолетний стрелок был арестован. Отмечается, что, судя по его соцсетям, он является сторонником действующего президента и входит в состав милиции — неформального ополчения, выступающего против погромов и поджогов в ходе массовых протестов. Следователи выясняют, на законных ли основаниях юноша был вооружен.