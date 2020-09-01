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Трамп сообщил о создании оперативного центра для борьбы с беспорядками в США

Минюст и министерство внутренней безопасности США создадут оперативный центр для борьбы с беспорядками, сообщил президент Дональд Трамп во время брифинга.

По его словам, целью создания центра будет «борьба с гражданскими беспорядками левых». Трамп добавил, что нужно «остановить левую идеологию», и обвинил демократов в «промывании мозгов» молодежи и представлении США как страны, «полной ненависти и расизма».

Кроме того, Трамп обвинил кандидата от демократов Джо Байдена в «моральной поддержке» вандализма и анархии и намерении «сдаться левой толпе и дать им все рычаги контроля». Он также подчеркнул, что Америка «никогда не сдастся на власть толпы».

Во вторник Трамп собирается посетить охваченный беспорядками город Кеноша в Висконсине, несмотря на призывы местных властей не делать этого.

1 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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