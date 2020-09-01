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«Торт-урод» — Блейк Лайвли показала, как Райан Рейнольдс поздравил ее с днем рождения

Блейк Лайвли показала, как Райан Рейнольдс поздравил ее с днем рождения

Даже в свой день рождения американская актриса Блейк Лайвли не смогла удержаться, чтобы не постебаться над своим мужем Райаном Рейнольдсом.

В своих Instagram-Stories именинница опубликовала снимки, на которых видно — как возлюбленный поздравляет ее с 33-летием.

На день рождения красавица получила немало подарков. Среди них было множество прикольных безделушек, сладостей, ювелирных украшений и памятных вещей.

Однако, главной кульминацией празднования стал тортик со свечами, который вынес ее возлюбленный Райан. Конечно, даже в такой трогательный момент Блейк не смогла устоять перед соблазном пошутить.

В соцсети звезда сериала «Сплетница» оставила серию фотографий со своим 43-летним избранником, на которых хвастается его роскошными бицепсами.

С днем рождения меня! – подписала кадры Лайвли.

1 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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