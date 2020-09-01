TikTok запустит панель онлайн-торговли товарами для творцов контента

Творцы контента TikTok скоро смогут продавать товары, которые они разрабатывают и создают, напрямую фанатам через само приложение.

Платформа для творцов коммерции Teespring собирается в ближайшее время развернуть интеграцию с видеосервисом, и в настоящее время она тестируется с ограниченной группой пользователей. Тысячи творцов TikTok уже заключили партнерские отношения с Teespring, чтобы начать создавать товары, которые они могут продавать своим подписчикам. Интеграция позволит «творцам создавать свои собственные продукты на Teespring, отправлять их напрямую в TikTok, а затем даст возможность поклонникам покупать продукты напрямую через TikTok», — сказал генеральный директор Teespring Крис Ламонтань. Впервые творцы смогут продавать свои товары напрямую через TikTok.

Есть ряд вопросов, которые команда Teespring все еще пытается решить, в том числе, кто из творцов TikTok имеет право использовать интеграцию и как панель мерчендайзинга будет отображаться в видео. На YouTube панель создателей Teespring находится прямо под видео. Однако макет YouTube позволяет это сделать, поскольку в TikTok все немного сложнее. Ламонтань и его команда все еще тестируют, как реальный опыт покупок будет отображаться в приложении, но он сказал, что их цель — создать полноценный онлайн-магазин внутри TikTok.

В настоящее время более 7000 творцов TikTok в США имеют доступ к частной бета-версии. Согласно пресс-релизу, они смогут создавать и проектировать «из 180 различных продуктов, также есть возможность создавать индивидуальные продукты, которые являются полностью уникальными». Это не обычные футболки и худи, хотя они тоже будут в наличии. Ламонтань и его команда обнаружили, что по мере развития коммерции и мерчендайзинга творцов, их продукты становятся более специализированными. Например, деки для скейтборда — это лишь одна область, на которую обращают внимание творцы.

«Мы полагаем, исходя из текущей тенденции, что к этому времени в следующем году товары, не относящиеся к одежде, будут продаваться чаще, чем одежда», — сказал Ламонтань. «Ключевым моментом является разделение возможностей действительно умной коммерции, поэтому это могут быть физические товары или что-то более цифровое».

Люди давно спрашивают о том, как дать возможность творцам в TikTok монетизировать свою популярность. TikTok больше похож на Instagram, чем на YouTube, когда дело касается монетизации; творцы могут обеспечить сделки с собственным брендом для спонсируемых сообщений, но нет эквивалента Google AdSense, который позволяет творцам на YouTube получать часть доходов от рекламы видео. TikTok запустил фонд для творцов на 200 миллионов долларов с целью обеспечения того, чтобы некоторые популярные личности могли поддерживать себя в финансовом отношении исключительно через TikTok. Для всех остальных товары часто являются одним из лучших способов для авторов монетизировать свое творчество. Согласно пресс-релизу, Teespring «выплатила творцам более 80 миллионов долларов прибыли за последние 2 года».

Полная интеграция запланирована на сентябрь. Именно тогда Ламонтань и его команда надеются разобраться с критериями отбора авторов. По словам Ламонтаня, существует «список ожидающих людей», и цель команды – дать возможность каждому творцу продавать свои эксклюзивные товары на платформе TikTok.