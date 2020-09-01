«Тенет» имеет огромный успех в прокате

Лента «Тенет» от режиссера Кристофера Нолана, несомненно, стала одной из самых ожидаемых в 2020 году. Поэтому и первые показатели проката поражают!

Успех «Тенета» в прокате

Первые данные проката обнародовал глава кинокомпании Warner Bros. Тоби Эммерих. По его словам, пандемия повлияла на Голливуд, однако уже за первые недели показа «Тенет» отметился потрясающими показателями. В 40 странах мира ленту просмотрели тысячи киноманов, которые принесли фильму 53 миллиона долларов.

«У нас фантастический старт на международном уровне, и мы очень довольны. Кристофер Нолан в очередной раз выпустил достойный фильм, который обязательно нужно смотреть в кинотеатрах на больших экранах. Мы очень рады, что зрители смогут увидеть его во всем мире», – отметил Тоби Эммерих.

Однако это отнюдь не конечные показатели проката «Тенета». Сейчас фильм вышел на большой экран в 41 стране. Долгожданную новинку Голливуда еще будут транслировать в США, Китае и других государствах, которые часто дают наибольшие прибыли кинопроизводителям.

К концу кинокритики не представляли, чего ожидать от нового фильма-головоломки Кристофера Нолана. Актеры и сами не понимали всех тонкостей сценария, ведь события ленты происходят в реальности, где время идет в обратном направлении.

По сюжету «Тенета», главный герой пытается спасти мир. И ему придется не только быстро овладеть тонкостями реальности, в которой оказался, но и столкнуться со шпионскими играми на международном уровне.

Обзор фильма

Режиссер Кристофер Нолан позаботился об увлекательном сюжете, который удастся разгадать только преданным ценителям его творчества. Кроме того, и картинка фильма будет зрелищной, ведь съемки проходили в 7 странах мира – США, Великобритании, Италии, Индии, Дании и Эстонии.

В Украине лента «Тенет» вышла в прокат 26 августа. Показы фильма в кинотеатрах продлятся почти месяц – до 23 сентября.