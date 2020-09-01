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Сталлоне объявил дату выхода режиссерской версии «Рокки 4»

Сталлоне объявил дату выхода режиссерской версии "Рокки 4"

Режиссерская версия культового боевика «Рокки 4» будет выпущена 27 ноября 2020 года, ровно через 35 лет со дня ее премьеры в США. Такое заявление сделал Сильвестр Сталлоне, который сам работал над расширенной версией фильма. Его слова цитирует издание The Hollywood Reporter.

«В свою 35-летнюю годовщину «Рокки 4″ предстанет в новой режиссерской версии, выполненной мною. Она выглядит очень круто. Душевно. Спасибо MGM за предоставленную возможность развлечь всех нас», — говорится в заявлении актера. Сталлоне особо подчеркнул, что робот Поли, «хитроумное приспособление из 80-х», будет полностью вырезан из фильма. «Робот отправится на свалку, и делу конец», — прокомментировал Сталлоне.

В вышедшем в 1985 году фильме широкой аудитории был представлен Дольф Лундгрен в роли советского боксера Ивана Драго. При производственном бюджете в 30 миллионов долларов «Рокки 4» смог заработать в мировом прокате 300 миллионов, став самой успешной частью франшизы.

Напомним, что в июле текущего года Сталлоне анонсировал выпуск расширенной версии еще одного боевика со своим участием, «Рэмбо 5: Последняя кровь».

1 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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