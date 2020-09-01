Сталлоне объявил дату выхода режиссерской версии «Рокки 4»

Режиссерская версия культового боевика «Рокки 4» будет выпущена 27 ноября 2020 года, ровно через 35 лет со дня ее премьеры в США. Такое заявление сделал Сильвестр Сталлоне, который сам работал над расширенной версией фильма. Его слова цитирует издание The Hollywood Reporter.

«В свою 35-летнюю годовщину «Рокки 4″ предстанет в новой режиссерской версии, выполненной мною. Она выглядит очень круто. Душевно. Спасибо MGM за предоставленную возможность развлечь всех нас», — говорится в заявлении актера. Сталлоне особо подчеркнул, что робот Поли, «хитроумное приспособление из 80-х», будет полностью вырезан из фильма. «Робот отправится на свалку, и делу конец», — прокомментировал Сталлоне.

В вышедшем в 1985 году фильме широкой аудитории был представлен Дольф Лундгрен в роли советского боксера Ивана Драго. При производственном бюджете в 30 миллионов долларов «Рокки 4» смог заработать в мировом прокате 300 миллионов, став самой успешной частью франшизы.

Напомним, что в июле текущего года Сталлоне анонсировал выпуск расширенной версии еще одного боевика со своим участием, «Рэмбо 5: Последняя кровь».