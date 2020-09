Сестра — близнец «Сарры Коннор» внезапно умерла (фото) Джулия Гарнер может сыграть Мадонну » США разбомбили корабль в Тихом океане Атака не менее трех противокорабельных крылатых ракет, предположительно, RGM-84 Harpoon, на списанный в 1994 году десантный корабль Durham типа Charleston Военно-морских сил США попала на видео. Соответствующий ролик публикует издание The Drive в рубрике The War Zone. Как сообщает The Drive, на видео видно, как «ракета скользит прямо над волнами, а затем пробивает левую часть корпуса корабля и взрывается». Также для уничтожения корабля могла использоваться, в частности, планирующая бомба AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW). Издание отмечает, что Durham был уничтожен 30 августа в ходе международных учений Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC), проходивших в Тихом океане у берегов Гавайских островов.

