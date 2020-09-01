Сестра — близнец «Сарры Коннор» внезапно умерла (фото)

Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), которая сыграла роль Сары Коннор (Sarah Connor) в «Терминаторе», а точнее стала актрисой дубляжа и заменила в двух сценах свою родную сестру Линду Хэмилтон (Linda Hamilton), умерла 22 августа. О причинах смерти семья предпочла не говорить публично и сохранила этот секрет только среди родственников. Публике все же удалось узнать об уходе знаменитой двойняшки Лесли Хэмилтон, однако, произошло это немного позже, лишь 28-ого августа.

Тогда общественность задалась вопросами, как выглядела Лесли в последние годы своей жизни и что стало со знаменитой красоткой из «Терминатора»? Нам удалось выяснить, что Хэмилтон была достаточно скрытной персоной и не выкладывала свои фото в сети последнее время. Стоит отметить, что ее вообще никогда не влекли слава или публичность, Лесли говорила, что ее «настоящая работа медсестры» нравится ей гораздо больше.

Один из самых последних опубликованных ею снимков был сделан несколько лет назад, но, тем не менее, у поклонников есть возможность посмотреть, как выглядела звезда фильма 1991 года.

Leslie H. Freas