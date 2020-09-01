Семья Артура Конан Дойла подала в суд на Netflix из-за фильма «Энола Холмс»

Представители семьи покойного писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix из-за нарушения авторских прав.

Как сообщает Deadline, их не устроил сюжет нового фильма с Милли Бобби Браун «Энола Холмс» — экранизации цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса. Писательница также является ответчиком в суде.

Родственники автора считают, что так как книги об Эноле Холмс основаны на десяти рассказах Дойла, вышедших между 1923 и 1927 годами, они нарушают закон об общественном достоянии.

В иске утверждается, что, несмотря на то, что большинство оригинальных рассказов о Шерлоке Холмсе, существовавших до 1923 года, были признаны общедоступными, последние 10 рассказов автора о персонаже, опубликованные в период с 1923 по 1927 год, не являются таковыми.

Netflix пока что не дал официальных комментариев.