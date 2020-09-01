Редактор журнала вообще перестал мыться и рассказал, что жизнь стала только лучше

Джеймс Хамблин — старший редактор еженедельного журнала The Atlantic, автор колонки о здоровье и ведущий видеорубрики «Если бы наши тела могли говорить». Он провел эксперимент — постепенно перестал мыться. Хамблин выглядит вполне адекватным человеком, он просто хотел изучить, как чрезмерное использование моющих и косметических средств влияет на наши тела.





В своей колонке он написал: «12 167 часов на душ. Именно столько часов своей жизни вы тратите, если проводите хотя бы 20 минут в душе ежедневно, моя и увлажняя кожу и волосы (а жить мы, конечно, все будем до 100 лет).



Не говоря уже о потреблении воды и стоимости косметической продукции, которая, если верить рекламе, нам просто необходима, ведь сначала надо убрать жир с кожи с помощью мыла, а потом увлажнить ее лосьоном. То же самое нам говорят про волосы — удаляем жир и увлажняем кондиционером.

Получается четыре разных средства и большое количество воды, чтобы все это смыть. А ведь мало кто задумывается, нужно ли это нашим телам».



Дело не только в рекламе, мы и сами по личному опыту прекрасно знаем, что, если пренебрегать водными процедурами, превратимся в вонючих животных.

Но что будет, если пережить этот период, смириться с запахом и ощущениями и просто жить дальше? И вовсе не из-за лени, а из чистого любопытства? Я попробовал.



Сначала я превратился в лоснящееся от жира и вонючее животное. Запах нашего тела — результат действия бактерий, живущих на коже и питающихся выделениями потовых и сальных желез у основания волосяных фолликулов. Применяя мыло, вы нарушаете баланс между кожным жиром и бактериями на коже. Когда вы чересчур активно моетесь, то уничтожаете экосистемы на коже. Они быстро восстанавливаются, но те виды, естественный баланс которых нарушен, замещаются бактериями, которые производят запах.

Через какое-то время экосистема достигает стабильного состояния и от вас перестает пахнуть. Вы, конечно, не благоухаете, как майская роза, но и не воняете. Вы просто пахнете как человек.



С точки зрения эволюции, почему нам требуется постоянное очищение и увлажнение? Теоретически, если мы сможем установить баланс между сальными железами и бактериями, то кожа перестанет быть слишком жирной или слишком сухой.

Я поговорил с микробиологом Мартином Блейзером о последствиях тщательного мытья тела. Я также побеседовал с ученым из биотехнологической компании AOBiome, продающей живые бактерии, которые можно распылить на кожу в попытке создать более естественную экосистему.

Я стал использовать меньше мыла, шампуня, дезодоранта. Стал реже принимать душ — через день, через три дня и, наконец, совсем перестал мыться.

Руки я обязательно мою, потому что это главный способ предотвратить распространение заразных болезней.



До сих пор смываю грязь, если испачкался, после пробежки умываю лицо. Если с утра у меня черти на голове плясали, то смачиваю волосы водой, но не использую шампунь или мыло.

Первое время я ужасно пах, особенно когда перестал пользоваться дезодорантом. Постепенно перешел от дезодорантов на основе алюминия к Soapwalla, содержащему натуральные масла и крахмал. Алюминий является активным компонентом во многих дезодорантах, потому что работает как антибиотик. Soapwalla неплохо справлялся, но в конце концов я и им перестал пользоваться.



Все прекрасно. Я просыпаюсь, встаю и выхожу за дверь в течение нескольких минут. Замечаю, что, когда от меня должно разить, например после нервного дня на работе или после тренировки, я не пахну. По крайней мере, мой нос не улавливает это. Я даже просил друзей понюхать, и они настаивают, что все хорошо. (Хотя вполне возможно, что они объединились против меня для жестокого троллинга.)

Конечно, если вы работаете с людьми, которые не переносят естественный запах тела, не стоит начинать эксперимент. Вам лучше переехать куда-нибудь подальше, на природу, или поселиться на лодке (которую можно купить на сэкономленные деньги от шампуней и мыла). И прежде чем предпринимать что-либо, посоветуйтесь с близкими людьми.



Я не знаю, должны ли все поголовно отказываться от моющей продукции — это уже крайность, но я уверен, что это отличная возможность задуматься о бесконечном маркетинге косметических средств для волос и кожи и ежедневной потребности принимать душ.