Раскрыты новые продукты Apple

Осенью Apple выпустит четыре смартфона и несколько других продуктов. Об этом сообщается в отчете Марка Гурмана (Mark Gurman) для Bloomberg.

Аналитик связался с близкими к цепочке поставок источниками, которые подтвердили, что в этом году компания представит четыре смартфона. Apple впервые готовит две базовые модели с экранами на 5,4 и 6,1 дюйма и две топовые с дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Все аппараты получат OLED-экраны и поддержку 5G, причем близкие к производству инсайдеры называют именно 6,7-дюймовый экран главной инновацией компании в этом году.

Согласно раскрытой информации, появление новых iPhone на рынке ожидается в октябре. По оценке специалистов, в 2020 году Apple намерена отгрузить порядка 80 миллионов единиц устройств. Марк Гурман подтвердил, что компания запустит смартфоны в продажу поэтапно — базовые флагманы выйдут раньше, чем топовые.

Также в отчете упоминается iPad Air, который анонсируют одновременно с iPhone 12. Планшет будет иметь безрамочный дисплей как у представленного ранее в этом году iPad Pro. Гурман ожидает, что компания анонсирует новое поколение часов Apple Watch 6 и более бюджетный вариант, который придет на замену Apple Watch 3, вышедших на рынок в 2017 году.