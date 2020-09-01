Принц Гарри рассказал о последнем телефонном разговоре со своей матерью принцессой Дианой

Вчера исполнилось 23 года со дня трагической гибели принцессы Дианы. В связи с этим на канале ITV совместно с HBO был показан документальный фильм «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие», вышедший в 2017 году.

В картине своими воспоминаниями о матери делились ее сыновья принцы Уильям и Гарри. Так, младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза вспомнил о последнем телефонном разговоре со своей матерью и признался, что потом долго жалел, что он получился таким коротким.

Если бы я знал, что это будет последний раз, когда я поговорю с моей матерью…

— вспомнил Гарри.

Принцесса Диана с сыновьями принцами Гарри и Уильямом

Со своей мамой Гарри и Уильям, которым тогда было 12 и 15 лет соответственно, разговаривали в день ее смерти. Тогда они находились в королевской резиденции в Балморале у своей бабушки королевы Елизаветы II и спешили поскорее вернуться к играм со своими двоюродными сестрами.

Гарри также однажды признался, что плакал от горя лишь дважды в своей жизни — на похоронах своей матери 6 сентября 1997 года и после этого еще один раз.

Не проходит и дня, чтобы мы с Уильямом не пожелали, чтобы она все еще была рядом, и мы задаемся вопросом, какой матерью она была бы сейчас, какую общественную роль она играла бы и что бы она изменила,

— делился он.

Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе под Парижем. Вместе с ней в машине были продюсер Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. Они погибли мгновенно, а Диана скончалась через два часа в больнице.