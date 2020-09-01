Подтвержден худший сценарий климатической катастрофы Земли

В настоящее время подтверждается самый худший сценарий катастрофического изменения климата из-за деятельности человека. К такому выводу пришли ученые Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института, которые оценили темпы повышения уровня моря за последние 20 лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Согласно спутниковым данным, таяние льдов в Антарктиде начиная с 90-х годов XX века подняло уровень мирового океана на 7,2 миллиметра, а разрушение ледяного щита в Гренландии — еще на 10,6 миллиметра. Измерения показывают, что теперь уровень моря поднимается на 4 миллиметра ежегодно. По словам исследователей, таяние полярных льдов протекает быстрее, чем прогнозировалось, обгоняя климатические модели.

Ожидается, что в будущем вклад таяния одних только ледяных щитов в повышение уровня мирового океана составит дополнительные 17 сантиметров. Это приведет к увеличению частоты штормовых нагонов вдвое во многих крупнейших прибрежных городах мира.

До сих пор глобальный уровень океана повышался по большей части за счет механизма, называемого тепловым расширением, когда объем морской воды увеличивается по мере того, как она становится теплее. Но за последние пять лет таяние льда с ледяных щитов и горных ледников стало основной причиной повышения уровня моря.