Оса сыграет ключевую роль в фильме «Человек-муравей 3»

В третьей части «Человека-муравья» герои Пола Рада (Скотт Лэнг) и Эванджелин Лилли (Хоуп Ван Дайн) будут одинаково важны, как и в фильме «Человек-муравей и Оса».

Об этом в разговоре с Yahoo Movies рассказал режиссер будущей картины Пейтон Рид.

«Это партнерство, которое очень, очень важная часть истории. И было очень приятно технически быть первым фильмом Marvel, в названии которого фигурировала женщина. Найти баланс в этом фильме очень важно для меня, потому что исторически этот жанр в значительной степени про мужчин. Но сейчас все действительно меняется», — отметил режиссер.

Отметим, что после того, как Эванджелин Лилли недооценила серьезность коронавируса (написала в Instagram, что не будет соблюдать карантин, так как ценит свою свободу, но позже извинилась), появились слухи, что Marvel готова расстаться с ней, чтобы не портить репутацию франшизы или просто сократить экранное время Лилли. На данный момент студия не намерена урезать роль Эванджелин Лилли.

Детали картины пока хранятся в секрете, однако ходят слухи, что в качестве возможного антагониста может выступить Модок. Разработкой сценария «Человека-муравья 3» занимается автор «Рика и Морти» Джефф Лавнесс. Disney и Marvel пока не огласили официальную дату премьеры, но фильм выйдет в прокат не раньше 2022 года.