На какие критерии стоит обращать внимание при выборе дивана в скандинавском стиле

Жители северных стран, в связи с суровыми погодными условиями, в большинстве случаев сталкиваются с недостатком солнечного света и тепла. Чтобы наполнить свою жизнь теплом, они предпочитают выбирать для интерьера дома белые цвета и все его оттенки. А небольшие и яркие акценты дополняют его. Так появился скандинавский стиль, который отличается открытостью, просторностью, и приобрел поклонников в различных странах мира. Современные модели скандинавских диванов, представленные на сайте https://dg-home.ru/catalog/skandinavskiy-divany_i_kushetki/, помогут добавить уюта и дополнят интерьер в доме.

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В чем отличия скандинавского стиля от других аналогов

Существует несколько важных особенностей данного стиля

открытый пол;

мягкая мебель должна иметь ножки;

максимальная освещенность солнечным светом и окна без штор;

изготовление мебели из натуральных материалов;

в интерьере преобладают белые цвета, поскольку именно данный оттенок помогает визуально расширить пространство;

практичная и функциональная мебель, которая не загромождает пространство;

применение ярких цветовых акцентов, включая подушку для дивана, вазочку, стулья и тд.

Такой диван должен иметь простую форму без декоративных элементов. В редких случаях используется рисунок, чаще всего встречается бело-синяя или красная клетка. Как правило, его дополняют невысокие ножки. Важным критерием мебели данного стиля выступает комфортность.

Ключевые особенности дивана в скандинавском стиле, которые помогут в его выборе

Мебель в данном стиле отличается универсальностью. Лучше всего выбирать функциональные и удобные модели. Такой диван прекрасно подойдет для небольшой комнаты, поскольку формирует чувство легкости и не загромождает территорию. Одним из популярных представителей мебели в данном стиле выступает диван прямоугольной или угловой формы с невысоким изголовьем и комфортными подлокотниками.

Выбирая диван в скандинавском стиле, стоит учитывать некоторые критерии:

долговечность – диван должен иметь прочный деревянный каркас;

– диван должен иметь прочный деревянный каркас; комфортность – изделие не должно быть очень жестким или чрезмерно мягким, поскольку в ином случае могу появиться неприятные последствия, как болевые ощущения в шее или спине;

– изделие не должно быть очень жестким или чрезмерно мягким, поскольку в ином случае могу появиться неприятные последствия, как болевые ощущения в шее или спине; функциональность – выбирая такую мебель нужно обращать внимание на дополнительные возможности, такие как полочки, съемные подлокотники и тд.

Кроме этого, комфортная скандинавская мебель не нуждается в особом уходе, она отличается простотой в эксплуатации и долговечностью, за счет использования натуральных материалов для ее изготовления. Такая мебель пользуется большой популярностью у современных дизайнеров.