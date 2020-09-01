Море, яхта и выход в свет: как Тина Кунаки провела последние выходные лета

Несмотря на пандемию коронавируса, этим летом 23-летняя супруга Венсана Касселя Тина Кунаки смогла немало попутешествовать. Модель побывала недалеко от Парижа, отдохнула в Греции и отметила окончание лета на итальянском острове Капри. Туда звезда приехала, чтобы принять участие в благотворительном ужине UNICEF x Luisaviaroma, который, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, все же состоялся.

На Капри Кунаки прибыла за несколько дней до торжественного мероприятия — разумеется, не воспользоваться возможностью отдохнуть на живописном острове было бы просто непростительно. Так что, прежде чем выйти в свет, Тина вместе со своими друзьями отправилась исследовать местные пещеры.

Отдыхала Кунаки в компании фотографа Виктора Сантьяго, с которым они вместе отправились и на морскую прогулку на яхте, где загорали прямо на палубе под плеск волн. Ведь без хорошей порции витамина D на светском событии не обойтись!

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго

Торжественный гала-вечер состоялся в субботу вечером. На нем певица появилась в черном платье с вырезами от Mônot. Образ Кунаки так впечатлил поклонников, что они назвали ее «принцессой» и «королевой».