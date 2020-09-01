Меган Маркл застукали в обычном магазине

Сегодня в твиттере появился снимок Меган Маркл, сделанный еще в январе. На фото герцогиня Сассекская запечатлена в продуктовом магазине Whole Foods в Канаде, где они с принцем Гарри и их сыном Арчи жили до своего переезда в США.

Фотография была сделана посетительницей магазина, которая поделилась своими впечатлениями о герцогине.

Меган подошла к моей подруге, у которой в рюкзаке-переноске сидел ребенок. Она сказала: «Ваш ребенок очарователен. У нас с вами одинаковые переноски»,

— поделилась автор снимка.

Она добавила, что Меган вела себя очень скромно и казалась очень простой.

Вы можете видеть ее охранника, который стоял позади нее,

— заключила она.

В Канаде герцоги Сассекские жили с января по март — туда они переехали после того, как сложили с себя королевские полномочия. Сейчас же супруги обосновались в США, где недавно приобрели собственный особняк в городе Монтесито недалеко от Санта-Барбары. Правда, там герцогов пока еще ни разу не видели — они предпочитают не попадаться на глаза посторонним и, похоже, практически не покидают территорию своего дома. Желающих их увидеть лично тем не менее от этого меньше не становится — после переезда пары в Монтесито город наводнили папарацци и туристы, что местным жителям, привыкшим к тишине и спокойствию, сильно не нравится.