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Маск обошел Цукерберга и стал третьим из богатейших людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на третье место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

По оценке агентства, размер состояния Маска достиг $115,4 млрд. Таким образом, бизнесмен обошел в списке основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, который располагает состоянием в $110,8 млрд.

Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос ($200 млрд), второе место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс ($125 млрд).

Состояние 49-летнего Маска за год выросло на $87,8 млрд благодаря тому, что акции Tesla поднялись в цене за этот период почти на 500%.

1 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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