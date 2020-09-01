Легендарный Бэнкси показал свою новую работу,сидя на карантине (4 фото)

Домашний арт изображает стаю крыс, выполненных в его фирменном стиле, которые разрушают всё, что только попадается им на пути: раскачиваются на вешалках для полотенец, рисуют помадой на стенах, бегают на рулоне туалетной бумаги, скидывают флаконы с полок ? словом, создают беспорядок и хаос. Эти фотографии он подписал словами: «Жена ненавидит, когда я работаю из дома».