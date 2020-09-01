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Легендарный Бэнкси показал свою новую работу,сидя на карантине (4 фото)

Бэнкси показал свою новую работу,сидя на карантине (4 фото)
Знаменитый английский художник Бэнкси опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографии своей новой работы, выполненной у него в уборной.

Домашний арт изображает стаю крыс, выполненных в его фирменном стиле, которые разрушают всё, что только попадается им на пути: раскачиваются на вешалках для полотенец, рисуют помадой на стенах, бегают на рулоне туалетной бумаги, скидывают флаконы с полок ? словом, создают беспорядок и хаос. Эти фотографии он подписал словами: «Жена ненавидит, когда я работаю из дома».

Бэнкси показал свою новую работу,сидя на карантине (4 фото)

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1 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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