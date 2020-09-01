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Леди Гага названа певицей года по версии премии MTV Video Music Awards

Леди Гага названа певицей года по версии премии MTV Video Music Awards

Артистка победила в пяти номинациях, сообщает портал MTV News в понедельник, 31 августа.

Церемония награждения прошла в Нью-Йорке. Леди Гага также получила награды в категориях «Песня года» и «Лучшая коллаборация» за песню Rain On Me, записанную совместно с Арианой Гранде. Всего Леди Гага была представлена в девяти номинациях.

В категории «Клип года» победил исполнитель The Weeknd с музыкальным видео на композицию Blinding Lights.

Церемония вручения MTV Video Music Awards состоялась в Нью-Йорке.

1 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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