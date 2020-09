Принц Гарри рассказал о последнем телефонном разговоре со своей матерью принцессой Дианой Джессика Симпсон нашла альтернативу ботоксу » Леди Гага названа певицей года по версии премии MTV Video Music Awards Артистка победила в пяти номинациях, сообщает портал MTV News в понедельник, 31 августа. Церемония награждения прошла в Нью-Йорке. Леди Гага также получила награды в категориях «Песня года» и «Лучшая коллаборация» за песню Rain On Me, записанную совместно с Арианой Гранде. Всего Леди Гага была представлена в девяти номинациях. В категории «Клип года» победил исполнитель The Weeknd с музыкальным видео на композицию Blinding Lights. Церемония вручения MTV Video Music Awards состоялась в Нью-Йорке.

