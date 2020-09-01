Израиль ударил по Сирии: ликвидровали пятерых вражеских солдат и ранили семерых

Минувшей ночью, с 31 августа на 1 сентября, сирийские СМИ передали уточненные данные, касающиеся результатов авиаударов, приписываемых Израилю по юго-восточным окрестностям столицы Сирии, Дамаска.

Так, сирийское информационное агентство (SANA), ссылаясь на военные источники, сообщило, что в результате ударов с воздуха погибли двое солдат и семеро получили ранения. Кроме того, был причинен «серьезный» материальный ущерб, – правда, не указано чему именно?

Тот же источник уточняет, что израильские ВВС атаковали несколько военных объектов, расположенных под Дамаском, и что задействованные системы ПВО сбили часть ракет.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) опубликовала более подробные данные, из которых следует, что в результате авиаударов (всё так же приписываемых Израилю) погибли пятеро проиранских боевиков, из которых трое названы «иностранцами» (читай – боевиками из Ирана) и ранено не менее десяти солдат.