Легендарный Бэнкси показал свою новую работу,сидя на карантине (4 фото) » Главу Samsung обвинили в коррупции и манипуляциях Ли Джэ Ён (2017 год) Де-факто глава конгломерата Samsung Electronics снова попал под суд. Прокуратура Сеула выдвинула обвинения в коррупции и манипуляциях на фондовом рынке — СМИ сообщают, что разбирательства продлятся как минимум 18 месяцев, а с учётом возможных апелляций дело может затянуться на годы. До конца слушаний Ён останется на свободе, но должен будет дважды в неделю отмечаться в полиции и регулярно посещать слушания. СМИ отмечают, что официальному выдвижению обвинений предшествовали несколько месяцев обысков, допросов и расследований, а городской совет из 13 граждан рекомендовал не возбуждать дело. Ли Джэ Ён — вице-президент Samsung, сын актуального президента компании и один из внуков её основателя. Его 78-летний отец уже несколько лет не появлялся на публике, в большинстве случаев компанию преставляет именно Ли Джэ Ён. В начале 2017 года он оказался в тюрьме по множественным обвинениям коррупции и нечестным методам ведения бизнеса. Наиболее значимым доказанным преступлением стал подкуп президента Южной Кореи Пак Кын Хе через крупное пожертвование в пользу благотворительного фонда её подруги. В результате взятки Ли Джэ Ён надеялся заручиться поддержкой властей во время захвата полной власти над компанией. Президенту после этого объявили импичмент, а вот бизнесмен отделался достаточно легко. Ему присудили пять лет тюрьмы, но через год дело пересмотрели, в действиях Ёна не нашли состава преступления и восстановили его в должности, а вскоре нынешний президент Мун Джэин взял его с собой на исторические переговоры с Северной Кореей.

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