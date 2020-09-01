«Газпром» сжигает по 3,5 миллиарда рублей в день

Весна 2020 года, которая сопровождалась обвальным падением цен и спроса на газ в Европе, стала для «Газпрома» худшей как минимум за 16 лет. По итогам второго квартала компания, обладающая монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из РФ, столкнулась с падением продаж на всех рынках, следует из отчетности по МСФО, опубликованной в понедельник.

Поставки в Европу просели на 16%, до 46,6 млрд кубометров, в страны бывшего СССР — на 19%, до 5,6 млрд кубометров, внутри России — на 4%, до 40,4 млрд кубов.

Российский рынок стал единственным, где «Газпром» поднял цены — на 2%, до 4111,1 рубля за тысячу кубометров. В Европа средняя цена реализации рухнула почти вдвое — до 110,1 доллара за тысячу кубометров, а на постсоветском пространстве — на 8%, до 136,8 доллара.

В результате общая выручка «Газпрома» упала на 35%, до 1,163 триллиона рублей, а показатель EBIDTA обвалился почти в 5 раз и стал худшим с 2004 года — 93 млрд рублей.

«Газпрому» удалось отчитаться о чистой прибыли — 149,1 млрд рублей, которая, впрочем, полностью оказалась «бумажной».

В качестве прибыли компания учла тот факт, что ее валютный долг стал меньше, если оценивать его в рублях: курс доллара с 78 рублей в начале квартала опустился до 71 рубля в конце, что дало «Газпрому» 266 млрд рублей прибыли на валютной переоценке.

Денежный поток компании (разница между поступлениями на счет и расходами) при этом ушел глубоко в минус. Получив 170 млрд рублей чистых денежных средств операционной деятельности, «Газпром» потратил на капитальные стройки в 1,8 раза больше — 301 млрд рублей.

Кассовый разрыв в его бюджете достиг, таким образом, 131 млрд рублей, а если учесть сокращение краткосрочных депозитов — 319 млрд рублей. Скорость, с которой компания «сжигала наличные», достигла 3,5 млрд рублей в день, или 146 млн рублей в час.

Разницу «Газпром» покрывал, проедая «денежную подушку» и привлекая долг (165 млрд рублей), общий размер которого достиг 4,442 триллиона рублей.

«Резко негативные рыночные условия второго квартала, когда сезонная слабость газового рынка была усугублена беспрецедентными ограничениями экономической активности во всем мире, привели к снижению цен на европейских хабах ниже уровня безубыточности для всех производителей», — констатировал, представляя результаты, зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

В июне «Газпром» продавал газ в ЕС в среднем по 82 доллара за тысячу кубов — минимальной с 2002 года цене. Долговая нагрузка показала рост, но «находится на контролируемом уровне», подчеркнул Садыгов: в структуре общего долга группы «Газпром» преобладают долгосрочные заимствования (3,755 трлн рублей), тогда как краткросрочный долг (667 млрд рублей) полностью покрыт запасом денежных средств (1,1 трлн рублей).

Несмотря на глубоко отрицательный денежный поток, «Газпром» отчитался лучше ожиданий, показав прибыль, благодаря сокращению расходов на капитальные стройки до многолетних минимумов, отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

В третьем квартале результаты компании будут заметно лучше, учитывая позитивные изменения на рынке углеводородов, добавляет она. Цены на газ в ЕС, весной падавшие ниже российских (54 доллара за тысячу кубов), выбрались из ямы: на хабе TTF в Нидерландах котировки достигли 120 долларов за тысячу кубометров, а в Японии — 140 долларов.

Это означает, что американский СПГ снова выгоднее продавать в Азию, и его поставки в Европу с июня падают двузначными темпами.

Впрочем, в ближайшие год-два возвращения цен к докризисным уровням выше 200 долларов ждать не следует, считает Крылова: европейские ПХГ заполненны почти на 90%, и в этом году газ в ЕС будет стоить 110-120 долларов, а «Газпрому», безубыточная стоимость поставок которого составляет 100-110 долларов за тысячу кубометров, придется торговать на грани рентабельности.