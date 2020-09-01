«Газпром» эвакуировал почти все деньги из Беларуси

«Газпром» вывел почти все деньги и активы из дочернего белорусского Белгазпромбанка за месяц до президентских выборов, которые обернулись сильнейшим политическим кризисом за 26 лет правления Александра Лукашенко.

Со счетов и депозитов в банке, который на 99,6% принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку», компания эвакуировала более 15 млрд белорусских рублей, или 209 млн долларов.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на отчетность «Газпрома» по МСФО, на 30 июня российская газовая монополия держала в банке всего 77 млн белорусских рублей, или чуть больше 1 млн долларов.

На начало года это было 15,6 млрд рублей, или 210 млн долларов.

Покинули банк также и «прочие оборотные активы» «Газпрома»: на 31 декабря их общий объем оценивался в 2,5 млрд белорусских рублей, а к концу первого полугодия осталось только 20 млн.

14 июня Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии нагрянул с обыском и проверкой в центральный минский офис Белгазпромбанка, экс-глава которого Виктор Бабарико решил баллотироваться на пост президента.

Силовики изъяли 4 млн долларов наличными и ценные бумаги на сумму более 500 тысяч долларов, а также 150 картин стоимостью в 20 млн долларов, в том числе «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина. Они входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка.

15 топ-менеджеров банка были задержаны по подозрению в создании ОПГ для вывода средств за рубеж. Спустя день после обысков, 15 июня, Нацбанк Белоруссии ввел в Белгазпромбанк временную администрацию, с которой «Газпром» отказался иметь дело, назвав решение регулятора незаконным.

Самым крупным клиентом банка, на которую приходился каждый пятый рубль обязательства, была 100%-ная белорусская «дочка» «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь». Компания также выступала миноритарным акционером банка.

В конце мая «Газпром» как единственный акционер «Газпром трансгаз Беларусь» запросил к выплате дивиденды по итогам работы в первом квартале 2020 года в размере 332,6 млн белорусских рублей.