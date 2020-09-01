Ева Лонгория в откровенном купальнике потрясла стройностью

Известная голливудская актриса Ева Лонгория в очередной раз порадовала поклонников снимком в купальнике.

На своей странице в Instagram 45-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» опубликовала фото, сделанное во время ее отдыха на яхте.

На фотографии Ева с мокрыми волосами в белом купальнике оригинального фасона изображена сидя на борту на закате и демонстрируя свою стройность.

Замечательных выходных! И не забывайте держаться за свет! — отметила в фото актриса.

Поклонники высоко оценили снимок звезды, отметив ее обаяние.