Эмили Ратаковски показала на себе «лучший топ» своего бренда и восхитила фанатов

На снимке 29-летняя модель запечатлена спиной к камере на зеленом фоне. Она одета в фирменный шелковый топ с тонкими бретельками, завязанными на спине, и леопардово-красным принтом. В Instagram-сторис, которые появились на странице самой Ратаковски, она называет его «лучшим топом» бренда. Дизайнер также объявила, что новая линейка будет доступна к покупке со следующей недели.

Покупателей востихила новинка Inamorata Woman. «Мне он нужен прямо сейчас!», «Устала ждать, очень хочу примерить его», «Я готова потратить на него любые деньги», «Выглядит круто! Забирай все мои деньги, Эмили», «У тебя потрясающий вкус. С нетерпением жду старта продаж», — написали они в комментариях под постом, который набрал 16 тысяч лайков.