Эксперты назвали пять преимуществ кнопочных телефонов над современными смартфонами

Классические кнопочные телефоны потеряли популярность на фоне широкого распространения смартфонов с сенсорными экранами.

Однако «классикой» до сих пор продолжают пользоваться многие люди.

Эксперты перечислили 5 преимуществ кнопочных телефонов над сенсорными, сообщает Explourer.

Одно из главных преимуществ классического мобильного устройства — мощный аккумулятор, благодаря которому телефон долго не разряжается, вплоть до нескольких дней.

В современных устройствах батарея не менее мощная, однако многочисленные приложения и высокая производительность приводят к быстрой разрядке смартфона.

Долгая продолжительность работы мобильника имеет особое значение для пожилых людей, которым важнее остаться на связи, чем играть в мобильные приложения и смотреть видео.

Второе преимущество кнопочного телефона – его надёжность. Такие мобильники долго держат связь и являются практически «неубиваемыми». Современные смартфоны «живут» не более 5 лет, а на их экранах могут появиться трещины даже после «мягкого» приземления.

Также в кнопочном телефоне нет мобильного интернета. Казалось бы, это нельзя назвать преимуществом. Однако в последние годы стало ясно, что соцсети «убивают» много времени.

Именно поэтому классический телефон может помочь избавиться от интернет-зависимости.

Кнопочные телефоны удобны в ношении за счёт небольших размеров, особенно на фоне современных «лопат».

Пятое преимущество «классики» — отсутствие страха потерять мобильник. Его относительно невысокая стоимость позволяет быстро подобрать замену.

Кроме того, в памяти телефона нет важных данных (реквизиты банковских карт, пароли, фото и видео), которыми могут воспользоваться злоумышленники.